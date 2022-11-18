В музее Пушкина в Гурзуфе началась подготовка к ремонту

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В музее Пушкина в Гурзуфе стартовал подготовительный этап ремонтно-реставрационных работ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Напомню, что этот масштабный проект реализуется в рамках указа нашего президента, для его осуществления будет выделено порядка 315 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов, – написал он в своем телеграм-канале.

Помимо ремонта, реставрации и замены коммуникаций, проектом предусмотрено приобретение новых коллекций, увеличение выставочного пространства и создание условий для научно-исследовательской деятельности.

Напомним, прием посетителей прекратился 16 ноября. Работы планируется завершить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Судаке могут снести копию пиратского линкора, выполненного в духе 17 века и декорированного предметами старины. В ходе внеплановой проверки был установлен факт самовольного занятия земельного участка муниципальной собственности и самовольного строительства.

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