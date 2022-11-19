Крымчане отправили бойцам СВО новую партию гуманитарной помощи

В этот раз теплые сапоги, инструменты и портативные плиты отправили для бойцов СВО из 41 отряда специального назначения крымской Росгвардии. Фото: Александра Тимощенко

Из Крыма в зону специальной операции добровольцы Народного Фронта отправили очередную партию гуманитарной помощи в рамках проекта «Все для Победы», сообщила руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Алла Вертинская.

Так, в этот раз теплые сапоги, инструменты и портативные плиты отправили для бойцов СВО из 41 отряда специального назначения крымской Росгвардии. Собрать гуманитарку помогали школьники у учителя МБО СОШ №25 Симферополя, Росказначейство и крымская организация Всероссийского общества слепых. Также в партию гуманитарной помощи вошла большая посылка от учеников 1 «Б» класса Демянской школы Новгородской области.

- Каждая принесенная вещь и все переведенные средства в кратчайшие сроки преобразуются в реальную помощь крымским бойцам на передовую специальной военной операции, - отметила руководитель регионального исполкома.

Она также поблагодарила неравнодушных школьников и их родителей, а так же крымскую организацию общества слепых.