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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:12

Крымчане отправили бойцам СВО новую партию гуманитарной помощи

Собрать посылку помогали школьники
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В этот раз теплые сапоги, инструменты и портативные плиты отправили для бойцов СВО из 41 отряда специального назначения крымской Росгвардии.

В этот раз теплые сапоги, инструменты и портативные плиты отправили для бойцов СВО из 41 отряда специального назначения крымской Росгвардии.

Фото: Александра Тимощенко

Из Крыма в зону специальной операции добровольцы Народного Фронта отправили очередную партию гуманитарной помощи в рамках проекта «Все для Победы», сообщила руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Алла Вертинская.

Так, в этот раз теплые сапоги, инструменты и портативные плиты отправили для бойцов СВО из 41 отряда специального назначения крымской Росгвардии. Собрать гуманитарку помогали школьники у учителя МБО СОШ №25 Симферополя, Росказначейство и крымская организация Всероссийского общества слепых. Также в партию гуманитарной помощи вошла большая посылка от учеников 1 «Б» класса Демянской школы Новгородской области.

- Каждая принесенная вещь и все переведенные средства в кратчайшие сроки преобразуются в реальную помощь крымским бойцам на передовую специальной военной операции, - отметила руководитель регионального исполкома.

Она также поблагодарила неравнодушных школьников и их родителей, а так же крымскую организацию общества слепых.