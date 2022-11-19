В Крыму ведутся фортификационные работы – Аксенов

Фото: Сергей Аксенов/tg

Для того, чтобы обеспечить безопасность на территории Крыма, на полуострове начались фортификационные работы. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, это нужно для надежной защит крымчан.

- На территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан, - отметил он.

По словам Аксенова, все работы контролируются властями республики.

Все меры, которые предпринимаются на полуострове, были поручены президентом. Поэтому военные и правоохранители выполняют все нужные работы. По его словам, этого достаточно для того, чтобы местные жители чувствовали себя в полной безопасности.