В Джанкойском районе закрыли проезд через мост над Северо-Крымским каналом

Речь идет о мосте, который находится на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск Фото: Александра Тимощенко

Рядом с селом Победное, что под Джанкоем, закрыли для движения мост через Северо-Крымский канал. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, на сегодняшний день он недоступен для всех видов транспорта, а также для пешеходов.

По данным силовиков, речь идет о мосте, который находится на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск. В скором времени участок дороги будет отремонтирован и восстановлен.

- Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, - добавили в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии центра Севастополя в связи с крестным ходом.