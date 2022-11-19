В МФЦ Симферополя, Евпатория и Ялты увеличили количество окон приема для херсонцев

Все остальные крымские МФЦ продолжают принимать заявления от жителей Херсонской области на получение мер социальной поддержки в обычном режиме. Фото: Архив "КП"

Сразу в нескольких городах Крыма до 23 ноября увеличили количество окон приема для граждан, которые вынужденно уехали из Херсона и Херсонской области.

Так, подать заявление на денежные выплаты и жилищные сертификаты херсонцы могут с 21 по 23 ноября в отделениях многофункциональных центров в Симферополе и Евпатории, а в Ялте до 22 ноября.

Оформить визит можно в центре «Мои Документы» Симферополя на улице Мате Залки, 17-в и на проспекте Кирова, 41. В Евпатории - на улице Советская, 5-в. Все остальные крымские МФЦ продолжают принимать заявления от жителей Херсонской области на получение мер социальной поддержки в обычном режиме.

В Ялте это можно сделать в отделении который находится в здании администрации города на улице Советская, 1. Прием будет осуществляться с 10:00 до 17:00. Также на улице Васильева, 19 увеличено количество окон приема.