Погода на 20 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 ноября на Крымском полуострове относительно комфортный день.

- Погода на полуострове обуславливаться адвекцией теплого воздуха с севера Африки. Преимущественно без осадков, лишь местами вероятны небольшие дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°, днем +18...+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-восточный ветер до 10-15 м/с., тепло +18...+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, +11…+16°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +9…17°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +10 …+16°, южный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10 …+15°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+17, юго-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+17°, юго-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+17°, скорость южного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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