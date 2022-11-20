В Симферополе 21 ноября отключат свет на 19 улицах

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 ноября в Симферополя отключат свет на 19 улицах и 5 переулках.

Электричество пропадет на несколько часов, потому что в столице Крыма ремонтируют электросети.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улица Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 98-140 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Февральская, 16, 18; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Загородная, 19; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Металлистов, 2-34 , 1-37;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Февральский, 8-18 ; Городской, 1-15;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20.

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