В Симферополе свыше 35 улиц останутся без воды в понедельник 21 ноября

Воду отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В понедельник, 21 ноября, в Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ ограничат водоснабжения на более чем 35 улицах и переулках. Причина «отключки» - аварийно-восстановительные работы на пересечении улиц Харьковской и Западной.

И так, где пересохнут краны в Симферополе с 23.00 (21 ноября) до 23.00 (22 ноября):

- переулки Арктический, Проводников, Альпинистов, Туристов, Крутой, Планеристов, Киевский, Харьковский, Мраморный

- улицы Леси Украинки, Генова, Тюльпанная, Амурская, Фиалковая, Новаторов, Паровозная, Ухтомского, Летчиков, Локомотивная, Азовская, Проводников, Москалева, Туристов, Альпинистов, Западная, Строителей, Планеристов, Харьковская, Широкая, пер. Широкий, пер. Строителей, Запорожская, Шахтеров, Мраморная, Машинистов, , Урожайная, ЖК «Жигулина Роща», а также прилегающие улицы и переулки.

В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» отмечают, что не исключено пониженное давление, то есть на верхних этажах, в микрорайонах - «Жигулина Роща», улицы Ракетная, «Москольцо»; поселках городского типа - Молодежное, Грэсовский, Аграрное, Комсомольское; село Белоглинка (ЖК «Грэсовский») и СНТ «Дзержинец».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50