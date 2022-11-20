Житель Севастополя украл 7 мобильных телефонов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Фото: архив КП

В Крыму задержали жителя Севастополя, которого подозревают в краже 7 мобильных телефонов.

- Неустановленное лицо, в ночное время, путем взлома роллета павильона на рынке, тайно похитило 7 дорогостоящих мобильных телефонов, причинив значительный ущерб на общую сумму 329 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Пресс-служба МВД по Республике Крым данные заявления, которое подал в дежурную часть 34-летний житель Симферополя.

Подозреваемого в краже нашли по горячим следам.

- Им оказался 19-летний житель Севастополя. Несмотря на юный возраст, парень уже дважды судим за кражу и грабеж, - отметили в ведомстве.

Пять телефонов он уже успел продать за 85 тысяч рублей, два мобильных телефона изъяты и возвращены законному владельцу.

Подозреваемому, который сейчас сидит в СИЗО, грозит за кражу до шести лет тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50