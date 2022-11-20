Житель Крыма украл телевизор и может сесть в тюрьму на 5 лет

Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже телевизора, который пропал из домовладения 57-летнего жителя Джанкойского района.

- Сумма ущерба составила около 18 000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Подозреваемого нашли быстро: 37-летний местный житель признался, что распивал с потерпевшим алкоголь. Но когда хозяин дома уснул, то забрал у него телевизор и сделал ноги.

Справедливость восстановлена.

- Украденное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому же грозит лишение свободы до 5 лет: на него завели уголовное дело по п. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

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