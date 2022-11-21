Коты из Севастополя проиграли лошади Ласке в конкурсе «Хвостатый Хранитель»

Коты - это талисман Крымского полуострова.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
У Крымского полуострова есть негласный талисман - коты. Но всенародная любовь не помогла мурлыкам из Севастополя, а вернее Херсонеса Таврического, участникам голосования «Хвостатый Хранитель» - они проиграли лошади Ласке из музея-заповедника «Горки Ленинские».
Фото: скрин Минкультуры России/Tg
Конкурс-голосование обитателей музеев страны проводило министерство культуры России в своем Телеграм-канале. По задумке организаторов победителю будет обеспечена слава масштабных размеров:
- Именно он станет прототипом для нашего стикерпака в Телеграме.
Объясняем для несведущих: стикерпак – это набор изображений, которые объединены общей темой и используются вместо эмодзи в мессенджерах.
Случилось же какое-то недоразумение, а иначе, как объяснить, что Мурки и Барсики Крымского полуострова не прошли в финал.
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