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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:22

Коты из Севастополя проиграли лошади Ласке в конкурсе «Хвостатый Хранитель»

Минкульт России выбирает самого популярного обитателя музея
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Коты - это талисман Крымского полуострова.

Коты - это талисман Крымского полуострова.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

У Крымского полуострова есть негласный талисман - коты. Но всенародная любовь не помогла мурлыкам из Севастополя, а вернее Херсонеса Таврического, участникам голосования «Хвостатый Хранитель» - они проиграли лошади Ласке из музея-заповедника «Горки Ленинские».

Фото: скрин Минкультуры России/Tg

Фото: скрин Минкультуры России/Tg

Конкурс-голосование обитателей музеев страны проводило министерство культуры России в своем Телеграм-канале. По задумке организаторов победителю будет обеспечена слава масштабных размеров:

- Именно он станет прототипом для нашего стикерпака в Телеграме.

Объясняем для несведущих: стикерпак – это набор изображений, которые объединены общей темой и используются вместо эмодзи в мессенджерах.

Случилось же какое-то недоразумение, а иначе, как объяснить, что Мурки и Барсики Крымского полуострова не прошли в финал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50