Прокуратура Севастополя через суд добилась от горхоза ликвидации свалки

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе прокуратура Гагаринского района через суд добивается от департамента городского хозяйства ликвидации свалки на площади почти в 500 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, нагромождение строительных отходов было выявлено в ходе проверки.

Несанкционированная свалка расположена по ул. Рыбаков, 1 – ул. Героев Сталинграда. Общая ее площадь - более 425 квадратных метров.

- Прокуратура района направила в Ленинский районный суд иск о возложении на Департамент городского хозяйства обязанности ликвидировать свалку, - говорится в сообщении.

Контролировать устранение нарушений продолжит прокуратура.