Где в Симферополе и Севастополе 22 ноября отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество. Свет пропадет на несколько часов, потому что идет ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улица Донская, 47А; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 98-140 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Февральская, 16, 18; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Загородная, 19; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Металлистов, 2-34 , 1-37;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Февральский, 8-18 ; Городской, 1-15;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 12.00 до 16.00

- улицы: Белостокская 8-30,9-23;32-56,25-51; Бутырская 2-44,1-15; Варшавская 2-10,14;

Генерала Родионова 2-36,1-5; Героев Севастополя 27-37,51-55; Горького 22-24,21-23;24-А,26-28; Папанина 1-А,1-3;7-13;24-36; Селенгинская 1-9; 2-14,13-25; Рабочая 26

- площадь Геннериха 1-13;

- переулок Геннериха 2-4;

с 11.00 до 14.00

- улицы Комсомольская 4-22,3-27; Карла Либкнехта 6-14,20,5-13; Железнодорожная 26; Надеждинцев 1-11;4-6,18-А,10-18,22,15; Папанина 2-10; Пляжная 2-22,1-21; Причальная 2-8,1-21; Розы Люксембург 1-45;2-26; Чесменская 2-22,37-А,1-7,9-37; Рабочая 18-20,21,27,31; Горького 12-14,11-13; Лунина 2-26,1-21; Матвея Воронина 1,5-7;

- переулок Арабатский 2,9-а,7-а,11-а,1-7,11; Яличный 2-10,3-а,1-5;

- тупик Вагонный 2-8,1-5;

- площадь Ластовая 5-А,5;

с 9.00 до 18.00

- село Черноречье: улица Просвещения, 6-14,1-17,21-27,31-41.

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