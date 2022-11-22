В Крыму изменили расписание электричек с 30 ноября по 9 декабря 2022 Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники изменили расписание пригородных поездов: с 30 ноября по 9 декабря несколько поездов будут курсировать по новому графику:

№6622 Симферополь – Соленое Озеро: отправление из Симферополя в 13:10, прибытие на станцию Соленое Озеро в 15:23 (вместо 15:15);

№6624 Симферополь – Джанкой: отправление из Симферополя в 15:46 (вместо 15:30), прибытие в Джанкой в 17:39 (вместо 17:15);

№6625 Джанкой – Симферополь: отправление из Джанкоя в 12:12 (вместо 11:50), прибытие в Симферополь в 13:52 (вместо 13:30);

№6629 Джанкой – Симферополь: отправление из Джанкоя в 17:55 (вместо 17:55), прибытие в Симферополь в 19:35 (вместо 19:25);

№6631 Соленое Озеро – Симферополь: отправление из Соленого Озера в 14:26 (вместо 13:45), прибытие в Симферополь в 16:34 (вместо 15:55)

№6652/6651 Симферополь – Евпатория: отправление из Симферополя в 15:22, прибытие в Евпаторию в 17:03 (вместо 16:55);

№6678/6677 Евпатория – Симферополь: отправление из Евпатории в 14:35 (вместо 13:55), прибытие в Симферополь в 16:23 (вместо 15:38).

Расписание электричек можно изучить на сайте ЮППК.

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