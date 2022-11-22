В Симферополе дети разбили вазу у бюста конструктору Сергею Королеву

Фото: МБУК «Парки столицы»/Tg

В минувшие выходные дети, играя, разбили вазу у памятного бюста легендарному конструктору Сергею Королеву в Симферополе. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

- Началось все с безобидных догонялок на площадке у бюстов. Затем частью игры стали и сами памятники, в результате чего и пострадала ваза. Разумеется, инцидент произошел непреднамеренно, - говорится в сообщении.

В МБУК «Парки столицы» заметили также, что с детьми был взрослый, который проигнорировал тот факт, что дети резвились на территории мемориала, и настоятельно попросили родителей объяснять своим чадам, что так делать нельзя.

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