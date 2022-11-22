Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 12:45

В Симферополе дети разбили вазу у бюста конструктору Сергею Королеву

В МБУК «Парки столицы» заметили также, что с подростками был взрослый, который не сделал им замечание
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МБУК «Парки столицы»/Tg

Фото: МБУК «Парки столицы»/Tg

В минувшие выходные дети, играя, разбили вазу у памятного бюста легендарному конструктору Сергею Королеву в Симферополе. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

- Началось все с безобидных догонялок на площадке у бюстов. Затем частью игры стали и сами памятники, в результате чего и пострадала ваза. Разумеется, инцидент произошел непреднамеренно, - говорится в сообщении.

В МБУК «Парки столицы» заметили также, что с детьми был взрослый, который проигнорировал тот факт, что дети резвились на территории мемориала, и настоятельно попросили родителей объяснять своим чадам, что так делать нельзя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50