Экс-директор одного из севастопольских ГБУ «зарабатывала» на откатах с премий сотрудников

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директор ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» признана виновной в растрате бюджетных средств, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- С мая 2019 года по май 2020 года подсудимая, зная размеры экономии фонда оплаты труда, используя свое служебное положение, устанавливала размер премиальных выплат работникам учреждения, после чего требовала от них часть полученных денежных средств перечислить на ее банковскую карту, - говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленница присвоила 340 тысяч рублей, причинив ущерб городу и Департаменту образования и науки Севастополя. По материалам ФСБ по Крыму было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя, женщина отделалась штрафом в размере 150 тысяч рублей.

- Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры Ленинского района о взыскании с обвиняемой в пользу Департамента образования и науки материального ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме, - добавили в надзорном ведомстве.

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