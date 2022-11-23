«Ситуация нестабильна»: как обстоят дела с загрузкой небольших отелей Крыма на новогодние праздники

Треть малых отелей Крыма приняли решение и вовсе поставить деятельность на паузу до весны 2023 года Фото: Вадим ПОПОВ

Ситуация с бронированием отелей на новогодние праздники в Крыму достаточно нестабильна. Об этом «КП-Крым» рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Речь идет только о так называемых малых отелях, которые вмещают в себя до 50 номеров.

Как подчеркнула Наталья Стамбульникова, загрузка малых отелей везде разная. Если в городах республики есть какие-то командировочные предприятия, где работают не только в сезон, то там загрузка достигает 15-20%. Более понятная ситуация и с городами, где имеются санаторные объекты.

- На сегодняшний момент около 30% малых отелей, которые последние несколько лет работали круглый год, приняли решение о консервации до весны 2023 года. На летний сезон они при этом уже принимают заявки, - рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма.

Если говорить о Севастополе, то загрузка малых отелей здесь более стабильна. Это же касается и Ялты. А вот в других населенных пунктах Южного берега Крыма она практически близится к нулю.

- Все зависит от локации и ценообразования. Цены на Новый год сейчас аналогичны политике межсезонья - от 2000 рублей в сутки, - отметила Наталья Стамбульникова.