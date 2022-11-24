В Крыму бесследно исчез 39-летний житель Симферопольского района

Александр Лубинец. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на крымчанина.

- Пропал Лубинец Александр Валентинович, 39 лет (1983года рождения), поселок городского типа Аграрное, Симферопольский район, - сообщили поисковики.

Близкие потеряли пропавшего из вида почти 2 недели тому назад - с 12 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В чем он был одет неизвестно.

Если вы видели человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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