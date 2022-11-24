Когда Симферополь начнут украшать к Новому году 2023

В Симферополе установят прошлогодние светящиеся конструкции. Фото: Алексей Маянцев

Симферополь начнут украшать к Новому году в ближайшие дни. Празднично наряженная елка, как и положено, займет свое традиционное место в центре города у здания Совета министров Республики Крым.

- Украшать Симферополь к Новому году начнут уже на следующей неделе. Главная елка будет установлена на площади Ленина, - сообщила пресс-служба администрации.

Чиновники уточнили, что столицу Крыма «приоденут» в те же светодиодные ленты, светящиеся конструкции, которые украшали город в прошлые года.

В Симферополе все приятные предновогодние хлопоты по подготовке к зимним праздникам планируется завершить к 19 декабря, когда отмечается День Святого Николая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50