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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:04

Крым получит семь передвижных медицинских комплексов

Их передадут районных больницам
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Медицинские комплексы оснащены специальным оборудованием

Медицинские комплексы оснащены специальным оборудованием

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крым дополнительно получит семь передвижных мобильных медицинских комплексов. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

- Они будут доставлены в регионы до конца первого квартала 2023 года, - говорится в документе.

Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, передвижные медкомплексы передадут районным больницам.

- Медицинские комплексы оснащены специальным оборудованием и помогут повысить уровень доступности медицинской помощи жителям сельских поселений, - сказал руководитель республики.