Крым получит семь передвижных медицинских комплексов

Медицинские комплексы оснащены специальным оборудованием
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Крым дополнительно получит семь передвижных мобильных медицинских комплексов. Об этом говорится в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
- Они будут доставлены в регионы до конца первого квартала 2023 года, - говорится в документе.
Как подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, передвижные медкомплексы передадут районным больницам.
- Медицинские комплексы оснащены специальным оборудованием и помогут повысить уровень доступности медицинской помощи жителям сельских поселений, - сказал руководитель республики.