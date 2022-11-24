«Снежный городок» планируют открыть на плато Ай-Петри

«Снежный городок» откроют на плато Ай-Петри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Снежный городок» появится открыть на плато Ай-Петри, как только выпадет первый снег.

- Будут фотозоны и различные конкурсы, направленные прежде всего на детскую аудиторию, - сказал в эфире «Радио.Крым» начальник отдела туризма ФГБУ «‎Заповедный Крым»‎ Сергея Клушина.

Также, по его словам, территорию возле водопада Учан-Су украсят новогодними украшениями.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Симферополь начнут украшать к Новому году. Празднично наряженная елка, как и положено, займет свое традиционное место в центре города у здания Совета министров Республики Крым.

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