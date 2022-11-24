В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19

В Крыму за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 5 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализировано 5 человек. Об этом утром 24 ноября сообщила пресс-служба Минздрава РК.

Зафиксирован 1 летальный исход. Выздоровели 34 человека.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 209 569 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 242 пациента выздоровели. 5 407 человек скончались.

Коронавирус в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии – 96 464 случая. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

– За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 9 человек, с начала пандемии - 93 749. Сейчас в больницах города находятся 46 пациентов, из них 39 - с подтвержденным ковидом.

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