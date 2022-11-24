Житель Крыма получил 9,5 лет колонии за убийство сожительницы

Джанкойский районный суд признал виновным 39-летнего местного жителя, который зарезал сожительницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Джанкойский районный суд признал виновным 39-летнего местного жителя, который зарезал сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале текущего года мужчина, поссорившись со своей сожительницей, находясь в ее домовладении в селе Тутовое, повредил имущество последней. Через несколько месяцев в ходе конфликта с женщиной, используя нож, нанес ей не менее 33 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал вину. Джанкойский районный суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»).

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

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