Ливни ожидаются в Крыму 25-26 ноября

25 ноября и ночью 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму на 22 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 25 ноября и ночью 26 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, – говорится в сообщении.

Жителей предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения и затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах (особенно на участках горных перевалов).

– Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, – добавили в ведомстве.

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