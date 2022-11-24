Школа №34 на ГРЭСе оцеплена силовиками из-за подозрительного свертка

Доступ на территорию учебного учреждения закрыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-я школа в симферопольском поселке ГРЭС оцеплена силовиками из-за подозрительного свертка. Тревогу забили после того, как по внутренним чатам прошла информация об обнаружении неизвестного предмета.

- Туда выехали представители профильных служб для проверки информации, - сообщил РИА Новости Крым компетентный источник.

Сейчас на территории образовательного учреждения проводят проверку сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, в прошлом месяце по Крыму прокатилась очередная волна ложных минирований. Тогда эвакуация детсадов, школ и судов была частой историей. В последние недели случаи с анонимными угрозами не фиксируются.

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