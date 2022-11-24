Турпоток в Крым за девять месяцев 2022 года снизился почти на треть

Туристический поток в Крым за девять месяцев 2022 года составил 6 млн человек Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Поток туристов на Крымский полуостров за минувшие девять месяцев снизился почти на треть и составил шесть миллионов человек. Как сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, это меньше показателя прошлого года за тот же период на 29,5%.

- В курортной сфере за девять месяцев текущего года мы имеем минус 29,5% при шести миллионах туристов. Но это связано с объективными причинами, которые тормозят развитие рекреационной сферы. Здесь важно, что сама эта отрасль сохранена, модернизируется, - сказал он.

По его словам, «‎при восстановлении военно-политической стабильности», а также при нормализации транспортного сообщения туристическая привлекательность полуострова вновь вырастет. ‎

Напомним, 24 февраля текущего года аэропорты юга России, в частности воздушного порта в крымской столице, временно приостановили работу в целях безопасности. С тех пор ограничения на полеты в Крыму неоднократно продлевали - в последний раз до 27 ноября.

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