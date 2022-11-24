На участке трассы «Таврида» под Севастополем изменится схема движения

Фото: Федеральная трасса «Таврида», vk.com/road_tavrida
С 12:00 28 ноября на восьмом этапе участка трассы «Таврида» временно изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.
Водителей просят обратить особое внимание на главный выезд из Инкермана. Автомобили, которые движутся из Симферополя в Севастополь и обратно, должны будут уступить дорогу. Отмечается, что коррективы вносятся для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Фото: sevdortrans.ru
Фото: sevdortrans.ru
Фото: sevdortrans.ru
– Кроме того, движение в Инкерман и обратно будет осуществляться под путепроводом, – говорится в сообщении.
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