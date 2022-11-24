В симферопольской гимназии №11 открыли профильный химико-биологический кабинет

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В 11-й гимназии Симферополя открыли второй в городе профильный химико-биологический кабинет.

- Первый кабинет мы открывали в школе №2. Оборудование в данные кабинеты было поставлено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Всего в городе три школы получили подобное оборудование, - сообщила замначальника управления образования администрации крымской столицы Наталья Матюхина.

Такой кабинет предназначен для проведения уроков химии и углубленного изучения биологии. Там проходят обучение ученики 1-11 классов, в том числе в рамках дополнительного образования.

Кроме того, по словам Матюхиной, кроме медоборудования в рамках данного проекта поступает и инженерное оборудование, оборудование для музеев и оборудование спортивно-физкультурного направления.

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