ПСБ в Севастополе за полтора месяца нарастил портфель привлеченных средств почти вдвое

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Севастопольский фили ал ПСБ с начала октября привлек на рубле вые депозиты, накопи тельные и текущие счета свыше 200 миллионов рублей новых средств клиентов - физических лиц.

Совокупный портфель пассивов превысил 500 миллионов рублей, увеличившись более чем на 70% по сравнению с показателями сентября. Чаще всего севастопольцы размещают деньги на срочных вкладах - этот сберегательный инструмент выбрали 44% клиентов ПСБ. 27% предпочитают использовать для хранения сбережений накопительные счета. Еще 20% оставляют средства на дебетовых картах.

Самым востребованным сберегательным продуктом ПСБ в Севастополе стал вклад «Сильная ставка», по которому предусмотрен максимальный в линейке вкладов доход. Средний чек депозита в ПСБ по Севастополю составляет 800 тысяч рублей.

- В октябре-ноябре мы зафиксировали ощутимый рост классических рублевых сбережений. Такая активность во многом связана с тем, что клиенты в Севастополе успели познакомиться с ПСБ и оценить преимущества понятных и удобных сберегательных инструментов. Уверен, эта тенденция сохранится, так как банк постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, увеличивая их доходность, - отмечает управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

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