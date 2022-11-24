Симферопольской школе №22 присвоили имя воина-афганца Сергея Бережного

Фото: администрация Симферополя

Симферопольской школе №22 присвоили имя воина-афганца, кавалера ордена Красной Звезды Сергея Бережного. Как сообщает пресс-служба администрации города, соответствующее решение 24 ноября поддержали депутаты Симферопольского городского совета.

– Сергей Дмитриевич в 1983 году был призван в Вооруженные силы СССР. Служил в Афганистане снайпером, принимал участие в семи боевых операциях в провинциях Фарах и Герат. Награжден орденом Красной звезды (посмертно), – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в 2020 году на фасаде здания школы появилась мемориальная доска в честь Бережного, а в апреле 2022 года в школе был организован музейный уголок, посвященный его памяти.

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