НовостиОбщество 24 ноября 2022 22:59

Погода на 25 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе