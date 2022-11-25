Погода на 25 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Ялте переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит облачную дождливую погоду, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
- В Симферополе облачно. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +11...+13°.
В Севастополе облачно. Дождь. Северо-восточный ветер до 14 м/с. Тепло +11...+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +13…+14°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +9…11°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +10 …+12°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9 …+12°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +10…+12, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +8…+10°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +9…+10°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13 …+15°.
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