Энергомост Кубань – Крым находится на особом контроле Минэнерго РФ

Надежность работы энергомоста Краснодарский край – Крым находится на контроле министерства энергетики РФ Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Надежность работы энергомоста Краснодарский край – Крым находится на контроле министерства энергетики РФ, также особое внимание уделяется работе объектов крупной генерации на полуострове. Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

– Особое внимание уделяется надежности работы энергомоста Краснодарский край – Крым, а также объектов крупной генерации в Крыму – Балаклавской и Таврической ТЭС. Они задействованы не только в надежном энергообеспечении потребителей крымского полуострова, но и снабжении электроэнергией Запорожской и Херсонской областей, – сказал он.

Напомним, в ноябре 2015 года украинские радикалы организовали энергетическую блокаду полуострова, подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области. 22 ноября без света в Крыму остались почта два миллиона потребителей. На полуострове действовал режим ЧС и графики аварийных отключений. В жестком режиме экономии предприятия работали вплоть до запуска энергомоста из Кубани весной 2016 года.

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