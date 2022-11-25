В Щелкино при пожаре в хозпостройке погиб человек 24 ноября

Фото: МЧС по РК

В Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре в хозпостройке погиб человек 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Информация об инциденте поступила в 21.58.

По прибытии спасателей выяснилось, что внутри помещения находится газовый баллон, существует угроза взрыва.

- Огнеборцы оперативно эвакуировали его (баллон. - Прим. ред.) и приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован и ликвидирован в течении 1 часа 30 минут, - говорится в сообщении.

Взрыва удалось избежать, однако, к сожалению, на месте был обнаружен один погибший. Также огонь полностью уничтожил хозпостройку.

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