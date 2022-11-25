Где в Симферополе пройдут ярмарки 26 и 27 ноября - адреса

Проводит мероприятия МУП «Метроград»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Симферополе на предстоящих выходных, как и ранее, запланированы сельскохозяйственные ярмарки. Проводит мероприятия МУП «Метроград».
- Свои товары представляют крымские производители, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.
Адреса проведения ярмарок:
- суббота: улица Энергетиков, 2 (пгт. Грэсовский), улица Героев Сталинграда, 8, улица Залесская, 97;
- воскресенье: улица Балаклавская, 119.
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