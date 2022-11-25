Где в Симферополе пройдут ярмарки 26 и 27 ноября - адреса

Проводит мероприятия МУП «Метроград» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе на предстоящих выходных, как и ранее, запланированы сельскохозяйственные ярмарки. Проводит мероприятия МУП «Метроград».

- Свои товары представляют крымские производители, - цитирует Крымская газета сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.

Адреса проведения ярмарок:

- суббота: улица Энергетиков, 2 (пгт. Грэсовский), улица Героев Сталинграда, 8, улица Залесская, 97;

- воскресенье: улица Балаклавская, 119.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50