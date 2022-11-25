В Симферополе 18-летнего дрифтера на «Копейке» оштрафовали на 10 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Симферополе 18-летнего парня, который дрифтил на «Копейке», задержали и оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В УМВД <...> поступило сообщение от охранника одного из торговых центров города Симферополя о том, что на автомобильной парковке неизвестные водители легковых транспортных средств грубо нарушают ПДД, - говорится в сообщении.

Часть нарушителей были задержаны на месте, на них сразу же составили протоколы. С еще одним гонщиком пришлось попотеть, но и его вскоре поймали.

Как оказалось, автомобиль ВАЗ-21063, на котором парень куролесил, принадлежит его сестре, а на парковку к ТЦ он приехал изначально к друзьям.

- Увидев, как ранее неизвестные молодые люди осуществляли «дрифт» на парковке супермаркета, у него появилось желание к ним присоединиться. Вину задержанный признал и раскаялся в содеянном, - добавили в главке республиканского МВД.

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