В Крыму намерены построить гостиничный и жилой комплексы за 14 млрд рублей

В Крыму согласованы два новых инвестпроекта на сумму около 14 млрд рублей Фото: Юлия АЛЕХИНА

В Крыму согласованы два новых инвестпроекта в сфере спорта, туризма и строительства на сумму около 14 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики со ссылкой на зампредседателя Совмина - министра финансов РК Ирину Кивико

– Это нужные и важные проекты для нашей республики, которые касаются развития восточного и западного берега полуострова, мы их поддерживаем, – сообщила Кивико.

Так, в Саках появится гостиничный комплекс, включающий в себя трех- и четырехзвездочные гостиницы, большой концертный зал, рестораны, кафе, ледовый дворец, спортзал, крытый бассейн, скейтпарк, теннисные и баскетбольные корты. Объем вложений – 11,5 млрд рублей, срок реализации проекта – 11 лет.

Второй инвестпроект предполагает строительство современного жилого комплекса под Феодосией. Объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, срок строительства – девять лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 млрд рублей. Всего на полуострове реализуется 250 инвестпроектов на сумму 347,99 млрд рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50