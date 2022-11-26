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НовостиОбщество26 ноября 2022 7:56

200 выездных бригад энергетиков в Крыму будут работать зимой для устранения последствий непогоды

Количество реализованных технологических присоединений с прошлого года выросло на 53%
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Количество реализованных технологических присоединений с прошлого года выросло на 53%, что составляет 5626 заявителей

Количество реализованных технологических присоединений с прошлого года выросло на 53%, что составляет 5626 заявителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму для оперативного устранения последствий непогоды в зимнее время будут задействованы 200 выездных бригад энергетиков «Крымэнерго». Об этом в эфире телеканала «Крым24» сообщил министр топлива и энергетики Игорь Коринь.

- Осуществлена работа по подготовке оборудования и сетей к прохождению отопительного периода, закуплены оборудование и материалы для восстановительных работ, сформированы оперативно выездные бригады, - подчеркнул министр.

Как добавил Игорь Коринь, с прошлого года количество реализованных технологических присоединений с 2021 года увеличилось на 53%.