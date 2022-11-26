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НовостиОбщество26 ноября 2022 8:22

Севастопольцы выберут проект благоустройства территории памятника природы «Фисташки у бухты Круглая»

Голосование проходит на сайте правительства города-героя до 10 декабря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На суд горожан и жюри представлены идеи и проекты со всей России. Фото: правительство Севастополя

На суд горожан и жюри представлены идеи и проекты со всей России. Фото: правительство Севастополя

Севастопольцы выберут, как будет выглядеть памятник природы «Фисташки у бухты Круглая». Голосование проходит на сайте правительства в рамках конкурса «VITA Дендрарий».

Стартовал конкурс весной этого года, а выбрать понравившуюся идею жители города смогут до 10 декабря. Среди участников - проекты со всей России.

- Участники конкурса разрабатывали архитектурно-биологические решения, которые позволяют объединить мир природы и городской среды, - отметили в пресс-службе правительства Севастополя.