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НовостиОбщество26 ноября 2022 9:39

Симферополец уронил сверток с наркотиками и получил «уголовку»

Неуклюжий юноша привлек внимание полиции, ковырявшись в земле
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Парнишке грозит до трех лет тюрьмы

Парнишке грозит до трех лет тюрьмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе сотрудники полиции задержали 21-летнего парня с почти граммом мефедрона. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, юноша привлек внимание сотрудников ДПС тем, что судорожно искал что-то в земле.

В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане неуклюжего симферопольца пакетик с 0,72 граммами подозрительного порошка.

- Изъятый материал направлен на экспертизу, согласно которой вышеуказанное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик мефедрон, оборот которого запрещен на территории РФ, - подчеркнули в пресс-службе полиции Крыма.

На молодого человека завели уголовное дело по первой части известной 228-й статьи. Теперь жителю крымской столицы грозит до трех лет тюрьмы.