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НовостиОбщество26 ноября 2022 22:15

Погода на 27 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 27 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +13 …+15°.

Температура воды в Черном море +13 …+15°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В воскресенье сохранится облачная погода, местами дождь, туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°.

В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, тепло +8…+10°. Ветер северный 7-12 м/с.

В Ялте, как сообщает yandex, +9…+11°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +6…8°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Керчи +7 …+8°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +8 …+9°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +6…+7, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +6…+7°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +5…+6°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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