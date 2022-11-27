Погода на 27 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

Температура воды в Черном море +13 …+15°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В воскресенье сохранится облачная погода, местами дождь, туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Ночью местами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6...+8°.
В Севастополе облачно. Днем небольшой дождь, тепло +8…+10°. Ветер северный 7-12 м/с.
В Ялте, как сообщает yandex, +9…+11°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +6…8°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Керчи +7 …+8°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +8 …+9°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском +6…+7, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +6…+7°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +5…+6°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13 …+15°.
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