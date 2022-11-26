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НовостиОбщество26 ноября 2022 13:54

Под Севастополем ограничат движение транспорта через два железнодорожных переезда

Ограничения будут действовать с 12 по 23 декабря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Речь идет о двух перегонах: Сапунгорский - Севастополь Товарный и Мекензиевы горы - Инкерман-1

Речь идет о двух перегонах: Сапунгорский - Севастополь Товарный и Мекензиевы горы - Инкерман-1

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе ограничат движение автомобилей на железнодорожных переездах. Речь идет о двух перегонах: Сапунгорский - Севастополь Товарный и Мекензиевы горы - Инкерман-1. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ограничения будут действовать ежедневно с 12 по 23 декабря с полуночи до 6 часов утра. Это касается двух участков: железнодорожном переезде, расположенном на 2 км автодороги 67К-1 «Севастополь – Инкерман» (ответвление N°2 9км+770м), и железнодорожном переезде, расположенном на 1533 км автодороги Р19 К-2 «Севастополь – Инкерман» (ответвление № 3, улицы Чернореченская.

- Департамент транспорта и дорожной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута, - подчеркнули в ведомстве.