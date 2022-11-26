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НовостиОбщество26 ноября 2022 16:00

В Севастополь на зимовку прилетели лебеди

Они обосновались в бухте на побережье пляжа «Омега»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Лебеди - символ того, что мечты сбудутся. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Лебеди - символ того, что мечты сбудутся. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополь на зимовку прилетели лебеди. Красочными фотографиями с бухты на побережье пляжа «Омега» поделился губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Символ возрождения, мудрости и совершенства. Лебеди осенью стали одной из визитных карточек Севастополя, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Как добавил губернатор, согласно народным приметам, увидеть таких лебедей - символ того, что мечты сбудутся.

Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Фото: Михаил Развожаев\Telegram