Лебеди - символ того, что мечты сбудутся. Фото: Михаил Развожаев\Telegram
В Севастополь на зимовку прилетели лебеди. Красочными фотографиями с бухты на побережье пляжа «Омега» поделился губернатор города-героя Михаил Развожаев.
- Символ возрождения, мудрости и совершенства. Лебеди осенью стали одной из визитных карточек Севастополя, - подчеркнул Михаил Развожаев.
Фото: Михаил Развожаев\Telegram
Как добавил губернатор, согласно народным приметам, увидеть таких лебедей - символ того, что мечты сбудутся.
Фото: Михаил Развожаев\Telegram