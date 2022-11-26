Лебеди - символ того, что мечты сбудутся. Фото: Михаил Развожаев\Telegram

В Севастополь на зимовку прилетели лебеди. Красочными фотографиями с бухты на побережье пляжа «Омега» поделился губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Символ возрождения, мудрости и совершенства. Лебеди осенью стали одной из визитных карточек Севастополя, - подчеркнул Михаил Развожаев.

Фото: Михаил Развожаев\Telegram

Как добавил губернатор, согласно народным приметам, увидеть таких лебедей - символ того, что мечты сбудутся.