В Крыму на следующей неделе температура воздуха опустится до -1 градуса

В Крыму прогнозируют заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе в Крыму может похолодать до -1 градуса. Днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов.

- В понедельник местами могут быть слабые осадки, в ночные часы я не исключаю даже, что дождь может переходить в мокрый снег, на дорогах туманы и ухудшение видимости. Температура понизится до 2-7 градусов тепла ночью и 7-12 градусов тепла днем, - сообщил ведущий специалист центра погоды «‎ФОБОС»‎ Евгений Тишковец в эфире радио «‎Спутник в Крыму».‎

По его словам, уже со вторника влияние антициклона станет сильнее. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла, днем до 11 градусов тепла. А в среду от 0 ночью и до 10 градусов тепла днем. Ожидается, что в четверг в Крыму похолодает до -1 градуса. Примерно такая же температура ожидается и в пятницу, однако без осадков. Снега ждать не стоит.

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