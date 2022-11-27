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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 11:01

В Крыму лечить ожирение будут с помощью операции по уменьшению желудка

Такая операция является платной услугой и проводится по медицинским показаниям
Екатерина НАЗАРОВА
Операция назначается при индексе массы тела выше 40 кг/м2 или 35 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний

Операция назначается при индексе массы тела выше 40 кг/м2 или 35 кг/м2 при наличии сопутствующих ожирению заболеваний

Фото: Иван МАКЕЕВ

С помощью операции по уменьшению желудка в Крыму намерены лечить ожирение, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Пять подобных операций уже успешно провели в клинической больнице имени Семашко.

- Операция проводится под общим наркозом, современным методом - через небольшие проколы без значительных разрезов на коже. Используются лапароскопические инструменты и сшивающие аппараты с целью уменьшения желудка в виде трубки, - цитирует пресс-служба главного внештатного хирурга Минздрава РК, заведующего хирургическим отделением РКБ Семашко Самира Закута.

По его словам, такая операция - платная, проводится по медицинским показаниям и занимает 2-3 часа. На восстановление пациенту потребуется от 5 до 7 суток, которые он проведет на стационаре.

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