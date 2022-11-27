Под Симферополем в подполье старого дома наши 82 тома словаря Брокгауза и Ефрона

Фото: РИА

Несколько дней назад при разборе старого дома в Симферопольском районе одна многодетная семья обнаружила в подполе восемьдесят два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Ценные книги, которые довольно хорошо сохранилось, было решено передать в научную библиотеку «‎Таврика».

- Мы глубоко благодарны за такое решение. Хорошо, что в наше непростое время остались люди, которые такие понятия, как «‎культура», «‎библиотеки», «книги», «‎дарение», ставят впереди всех меркантильных потребностей. - цитирует РИА заведующую научной библиотекой «‎Таврика» Центрального музея Тавриды Нину Колесникову.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона издавался в 1890-1907 годах в двух вариантах: 41 том плюс два дополнительных - и более доступном по цене в полутомах (82 и 4 дополнительных). Как книги оказались в старом доме, видимо, останется загадкой.

Несколько дней назад при разборе старого дома в Симферопольском районе одна многодетная семья обнаружила в подполе восемьдесят два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона

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