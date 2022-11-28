НовостиОбщество 27 ноября 2022 22:13

Погода на 28 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе