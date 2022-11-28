Погода на 28 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Ноябрь в Крыму.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 ноября на Крымском полуострове рядовой осенний понедельник.
- Сохранится облачная погода, местами дождь, в горах со снегом, в отдельных районах ночью и утром туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Симферополе облачно. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +9...+11°.
В Севастополе облачно. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с., днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +9…+11°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +7…11°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +6 …+8°, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +7 …+10°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +6…+9, восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +7…+9°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске +5…+9°, восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13 …+15°.
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