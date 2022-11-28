В Крыму бесследно исчезла 65-летняя женщина

Вера Сергеева (Гайдай). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут пожилую женщину.

- Помогите найти человека! Пропала Сергеева (Гайдай) Вера Степановна, 65 лет (1956 года рождения), село Семеновка, Ленинский район, Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры отметили, что уже почти неделю близкие пропавшей не знают, где пропавшая - с 23 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка на пропавшую. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы Веры Сергеевой (Гайдай): 156 сантиметров рост, худощавое телосложение, зеленые глаза, русые с проседью волосы.

Пропавшая была одета в бордовую или коричневую куртку, синюю кофту, брюки и мокасины белого цвета.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50