Погода на 29 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Поздняя осень на ЮБК.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ожидается прохладная ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8...+10°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +9…+11°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +7…9°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.
В Керчи +5 …+8°, восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6 …+9°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +6…+8, восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +5…+7°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.
В Армянске +5…+7°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +12 …+14°.
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