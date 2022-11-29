Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 22:56

Погода на 29 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 29 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поздняя осень на ЮБК.

Поздняя осень на ЮБК.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидается прохладная ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8...+10°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +11…+13°.

В Ялте, как сообщает yandex, +9…+11°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +7…9°, северо-восточный ветер 7-9 м/с. Пасмурно.

В Керчи +5 …+8°, восточный ветер 7-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6 …+9°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+8, восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +5…+7°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+7°, северо-восточный ветер 8-10 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +12 …+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50