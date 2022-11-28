Где в Симферополе и Севастополе 29 ноября отключат свет

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество. Свет исчезнет из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00:

- улицы Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17 ; Донская, 47А; Дорожная, 102-106 ; Куйбышева, 98-118/96 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Мира, 10-18 ; Днепровская, 2-30 , 1-27 ; Дружбы, 2-22 , 1-19 ; Севастопольская, 154-200 ; Шевченко, 19, 21; Аянская, 1-40; Геническая, 1-4; Кубанская, 2; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Чонгарская, 34-48 , 49-55 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Металлистов, 2-58 , 1-37 ; Парижская, 2-20 , 1-15 ; Поселковая, 2-18 , 1-29 ; Объездная, 11; Стадионная, 2-38 , 1-53 ; Южная, 12, 1-59 ; Каховская, 2-14 , 1-5 ; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 2-14 , 1-15 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 8, 3-5 ; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8;

- переулки Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Городской, 1-15; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Поселковый, 4-8 , 1-9 ; Вольный, 24; Керченский, 1-6; Октябрьская, 22/3;

- тупик Поселковый, 2-30 ;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20 ; Победы, 290, 312, 49-243.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 18.00

- улицы Остен-Сакена 12-30, 28, 32, 36-38, 46-48, 56-58, 64, 29А, 51А, 21, 31, 35-37; Апошанского 16, 28, 32 , 36-38, 46-48, 56-58, 64, 29А, 51А, 21, 31, 35-37; Ковалевского 2-8, 18, 22-24, 1-7, 9, 23-29; Верещагина 68, 72, 31А, 1-3, 13-33, 43-47, 55-57; Бисти 2-6, 3-5; Гарина-Михайловского 5, 6; Арефьева 2А, 10А, 6А, 4А, 4, 8-12, 1-3, 7, 11; Тимма 2-6, 14-16, 34, 38, 50, 42А, 42В, 8, 20-28, 15, 44, 3-11, 21-33; Мельникова 32А, 44Б, 44А, 42А, 42В, 46А, 46Б; Абазы 4А, 2-6, 14-16, 26-28, 52, 37-39; Верещагина 74-76; Урусова 18, 28, 15А, 17А, 15, 19, 23, 27-29, 33, 37; Кавалерийская 1, 5, 5А, 5Б, 6, 7Б, 10, 24-28, 7-11; Баркасная 6-12, 9, 1, 3, 7, 13; Парусная 8, 12, 16; Синютина 8-18, 9-15; Уланская 2-6, 3-5; Связистов 4А, 2, 4, 8, 6, 10-28, 3-15, 19-21, 32, 36, 40-42, 41, 25, 31-39; Матэ Залка 2А, 6А, 2, 6, 12; Драгунская 4, 6-30,17,17А,27-37,41; Гусарская 3-15; Хомутова 12, 12А, 18А, 14-18; Крошицкого 1, 3, 11, 15, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 49; Анны Ахматовой 13-17,45; Лукомская 3А, 3Б;

- бульвары Английский 10-18, 22, 24, 28-38, 7А, 13-17, 19А, 21, 21Б, 19-23, 29-39; Декоративный 9А, 1-11;

- проезд Мачтовый 12, 3-7;

- переулки 1й Хомутов 4-А, 4, 6, 1, 9; 2й Хомутов 1, 3, 8, 8-А; 3й Хомутов 3, 5, 6; 4й Хомутов 3;

- ТСН «СТ «Дачный», ТСН СНТ «ТРУЖЕНИК», ТСН СНТ «Надежда».

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