Аксенов назвал заявление киевских властей по возвращению Крыма неоригинальным

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Фото: glava.rk.gov.ru

Слова украинского политика Михаила Подоляка о намерении сделать «видеовключение из Ялты» через полгода не отличаются особой оригинальностью, так как в Киеве и ранее звучали подобные обещания. Об этом 28 ноября написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Некто Подоляк собрался через шесть месяцев сделать прямое включение с набережной Ялты. Некто Ермак [глава офиса президента Украины Андрей Ермак – прим. ред.] регулярно заявляет о желании вернуть Крым в состав Украины. Некто Зеленский тоже планирует приехать в Крым и увидеть море. Надо сказать, что 95-й квартал не оригинален, – заявил Аксенов.

Он также напомнил, что в 2014 году экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей пообещал провести в Севастополе парад Победы. – И где теперь Гелетей? И что куда важнее, где будет Украина, которой руководят такие персонажи? И, кажется, все уже понимают, где, – заключил Аксенов.

Ранее советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что желает через шесть месяцев отправиться «на любимое место на набережной в Ялте» и сделать оттуда прямое включение.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ тогда отдали свои голоса 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживают многие страны Запада. Москва не раз подчеркивала – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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